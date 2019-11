Pese a récord de homicidios en Morelos, Cuauhtémoc "agradece a Dios" resultados

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo aseguró que no habrá cambios en el gabinete de seguridad y que "gracias a Dios" la estrategia ha dado resultados, pese al incremento de la inseguridad en Morelos.

"Entonces yo te vuelvo a mencionar, el comisionado está firme y va a seguir firme, entonces vamos a seguir trabajando y gracias a Dios estamos trabajando muy bien en coordinación con el Gobierno Federal", indicó el exfutbolista.

Organizaciones civiles, antes de cerrar el año, han confirmado que la cifra de homicidios se elevó un 19 por ciento con relación al año pasado, en el que registraron en total 743 personas asesinadas, pero hasta este 13 de noviembre van un total de 917 muertos.

A pesar de dicho números, el mandatario insistió que su estrategia ha funcionado y a un reportero le dijo:

"Ya te he mencionado muchas veces y otra vez te lo vuelvo a decir, el comisionado está firme, vamos a seguir trabajando en conjunto, se están haciendo las cosas bien, aunque a ti no te parezca, perdón, a ti no te parece, pero si tú vez nos han quitado de Estados Unidos que la gente ya puede viajar aquí a Morelos".

En todas sus declaraciones Blanco ha señalado que a todas las víctimas estar relacionadas con el crimen organizado a pesar de que en muchos casos los familiares han protestado porque la Fiscalía no investiga y sólo los amendreta para que no se acerquen a los medios de comunicación a hacer pública su denuncia.

Al respecto, ésto fue lo que dijo Cuauhtémoc:

"Entonces se está trabajando y como te menciono todos estos asesinatos, todos los que han fallecido han tenido algo que ver con el crimen organizado".

Por el momento, el Congreso de Morelos aún no ha definido la comparecencia del comisionado de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros y la diputada Alejandra Flores Espinoza confirmó que el funcionario etstal no dará explicaciones en el pleno, sino ante la Comisión de Seguridad únicamente.

