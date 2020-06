Pese a decreto de austeridad, AMLO promete recursos a víctimas

Aun con los recortes anunciados a las diferentes dependencias federales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las funciones prioritarias del gobierno, como la atención a víctimas, no se quedarán sin recursos para poder operar.

Las declaraciones de AMLO se dan, luego de que la Comisión de Atención a Víctimas del Delito alertara sobre las afectaciones que sufrirían ciertas dependencias federales tras el decreto de austeridad que plantea un recorte de 75 por ciento para los organismos.

“No se van a quedar familiares de víctimas sin apoyos, los enfermos sin medicinas, los creadores sin sus becas, es poner orden porque estaba muy fraccionado todo en el periodo neoliberal”, aseguró AMLO durante su conferencia de prensa en el estado de Campeche.

El mandatario federal afirmó que el decreto de austeridad presupuestal planeado para las dependencias federales y hacer frente a la crisis de coronavirus, será planteado y operado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), quien se encargará de poner orden en las partidas en fideicomisos y fondos.

“Habían cientos de fideicomisos y se manejaban de manera discrecional y lo que se está haciendo es concentrar esos recursos para evitar malos manejos”, señaló el presidente López Obrador.

Decreto de austeridad no afectará nóminas, asegura AMLO

Asimismo, explicó que el recorte del 75 por ciento planteado por el gobierno no afectará el rubro operacional y de nóminas, sino más bien tiene que ver con la racionalización de los recursos para poder sobrellevar la crisis económica que ha comenzado a sentirse en los hogares mexicanos.

El presidente aseguró que el recorte de austeridad no afectará las funciones de las dependencias.

"No tiene que ver con nómina, a nadie se le va a dejar sin trabajo, ni con inversiones o apoyos, esto es gasto de operación”, aseguró AMLO.

Sin definir subsecretarías que desaparecerán por decreto de usteridad

En el Decreto de Austeridad Republicana, que contempla la desaparición de subsecretarías para disminuir el aparato burocrático, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aún no se definen cuáles se eliminarán, "pero sí se buscará reducir el costo del gobierno a la sociedad".

"Que todo el presupuesto se gaste en mantener el aparato burocrático porque entonces no transferimos o no entregamos fondos para el desarrollo, no le damos lo que le corresponde a la gente, todo se queda en el mismo gobierno", declaró y añadió que no se descuidarán las actividades que esas dependencias realizan.