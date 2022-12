Perú está en “estado de sitio”: López Obrador

Luego de cuestionar al nuevo gobierno de Perú, encabezado por Dina Boluarte, por declarar Estado de Emergencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que está en un estado de sitio.

En La Mañanera de este viernes, desde Palacio Nacional, el primer mandatario insistió que en Perú se le está impidiendo la libre manifestación a la ciudadanía.

“Hay en los hechos un estado de sitio, con militares y soldados que impiden el que se puedan manifestar quienes están inconformes por la detención que se hizo del presidente electo (Pedro Castillo) y por la forma en que actuó el Congreso”, aseveró.

Además, calificó de antidemocrática e irrespetuosa la visita de la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, a la presidenta Dina Boluarte.

Al exhibir la foto que circuló ayer después de la reunión entre la diplomática estadounidense y la presidenta peruana, el mandatario federal dijo que fue un acto de prepotencia el no cuidar las formas.

“Hablan de democracia en Estados Unidos y de libertad, estaba viendo ayer una visita que hace la embajadora de Estados Unidos al palacio de gobierno de Perú, independientemente que pueda ir un embajador a cualquier sitio, ¿no les parece un acto de prepotencia, el no cuidar las formas, el no actuar con respeto’”, cuestionó.

Sobre si su gobierno reconocerá a Dina Boluarte como presidenta de Perú, López Obrador dijo:

“Miren esto. Nada más voy a decirles que el presidente Lincoln nunca reconoció a Maximiliano, el presidente Woodrow Wilson nunca reconoció a Huerta. Y hasta ahí la dejamos”.

Recriminó que medios nacionales y extranjeros no informen sobre lo que sucede en Perú, los calificó de sectarios y tendenciosos.

“Yo creo que sería bueno que se conozca porque los medios conservadores no informan. De veras que es increíble el nivel de sectarismo, lo tendencioso que están los medios de información en México y en el mundo. Son excepciones, claro, honrosas, porque es cuando más se destaca al que informa con profesionalismo, con objetividad, con independencia, al que no está al servicio de los que se creen dueños del mundo, ahora es cuando más valor tiene el periodismo libre, independiente, pero casi no hay”.

Específicamente la prensa nacional, de acuerdo a su punto de vista, ha tratado el tema Perú “sin análisis, sin contexto. Muy lamentable”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!