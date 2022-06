Personas no binarias no pueden ocupar puestos de mujeres en elecciones: TEPJF

El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que las personas no binarias no podrán ocupar puestos designados exclusivamente para mujeres durante los procesos electorales, pues esto violaría el principio de paridad.

El TEPJF precisó que, en caso de que una persona no binaria sea designada para ocupar un espacio, tendrá que ser aquel designado a un hombre, pues este género ha sido históricamente menos discriminado.

Como se informó en La Verdad Noticias, el Instituto Nacional Electoral (INE) no permite el cambio de género en las credenciales de elector. Esto debido a que la legislación no lo contempla, lo que causó molestia en una persona no binaria que solicitó dicha modificación al árbitro electoral. Sin embargo, se puede eliminar la distinción de género de estas micas.

Postulación de personas no binarias debe cumplir con paridad

Estas personas podrán ocupar espacios designados a hombres

El Pleno explicó que la postulación de personas no binarias es permitida siempre y cuando no viole el principio de paridad, que dicta que los partidos políticos deben postular a la misma cantidad de hombres y mujeres en los procesos electorales.

Debido a lo anterior, el TEPJF validó como constitucionales los criterios de paridad dados por el Instituto Electoral de Quintana Roo, que el pasado 22 de marzo alertó a Morena debido a que no cumplía con este requisito al postular a una persona no binaria en un puesto designado para mujeres.

Reiteraron que es importante que la diversidad sexual y las personas no binarias estén representadas dentro de los procesos electorales, pero indicaron que los partidos políticos están obligados a respetar los espacios determinados únicamente para las mujeres, por lo que estas comunidades tienen cabida en lugar de los hombres.

