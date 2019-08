Periodista uso escoltas de Gobernación que lo protegen para introducirse a Santa Lucia aclaró AMLO

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador garantizó la libertad de expresión e información y explicó que en caso del periodista detenido en Santa Lucia, donde se va a construir el aeropuerto de Santa Lucia, en el estado de México, hubo engaños para introducirse.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el periodista detenido en Santa Lucia (Humberto Padgett) fue aprehendido por engañar y usar a los escoltas destinados a su protección para introducirse sin permiso.

Se metieron a la base aérea ha hacer un reportaje; realizan tomas y los detienen por no tener permisos. Es por eso que los pusieron a disposición del Ministerio Público, manifestó.

“Queda como que se detuvo a un periodista y no se explica la razón o el motivo y desde luego creo que es un asunto de imprudencia, de irresponsabilidad. No es un delito grave, desde mi punto de vista, es una forma de actuar pero no se vale estar mintiendo”.