Periodista hace fuertes revelaciones a AMLO acerca de Fox y Peña

El periodista mexicano Nino Canún asistió a la conferencia de prensa del presidente de México; Andrés Manuel López Obrador para agradecerle el que le permitiera volver a los medios de comunicación, pero al parecer la emoción lo embargó y comenzó dar una serie de hechos y sus detalles que acontecieron en los sexenios de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto.

“Soy Nino Canún vetado a todos los medios de comunicación, pero gracias a usted regreso… vetado por Peña Nieto y Luis Videgaray, usted no se quería enganchar con Fox y yo lo voy enganchar con él. En el 2006 yo estaba entrevistando a Marcelo Ebrad, en Grupo Radio Centro en ese momento llegó Francisco Aguirre y Carlos Aguirre y me dicen ´vamos porque Fox no está esperando; llegamos a Los Pinos y sorpresa, estaba el presidente Fox estaba con Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE, se juntaron ambos"

Nino Canún dio detalles respecto a una reunión que en 2006 tuvo con Francisco Aguirre Gómez, dueño de Grupo Radio Centro, la cual se efectuó en Los Pinos con el entonces presidente de México, Vicente Fox y Luis Carlos Ugalde, en ese entonces presidente del Instituto Federal Electoral.

Según lo revelado por el periodista, en la reunión se había hablado acerca de lo abajo que iba en las encuestas en ese entonces candidato Felipe Calderón, mientras que Andrés Manuel López Obrador según decían, era un peligro y que buscaban una forma de ayudar Calderón para regresarle el gane al Partido Acción Nacional (PAN).

En su intervención, Nino aseguró que gracias al presidente López Obrador que volvió a los medios y no precisamente al pueblo de México como lo indicó el propio presidente al responderle.