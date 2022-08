Periodista exhibe lujos en los que vivió 'Alito' durante su mandato en Campeche

La solicitud de desafuero contra 'Alito' Moreno ha sido el último gran golpe contra la alianza opositora Va por México, porque ellos así lo han querido. En general, el panorama luce desolador para ellos, pero más aún para el líder nacional del PRI, Alejando Moreno Cárdenas.

Aunado a ello, diversos especialistas en política, así como periodistas no han dejado pasar la oportunidad para dar a conocer sus opiniones y críticas a todo lo que ha hehco el priísta. En está ocasión, el comunicador Hernán Gómez Bruera visitó el Palacio de Gobierno de Campeche y, a través de sus redes sociales, dio a conocer cuáles eran los lujos que construyó el exgobernador de la entidad.

A través de dos grabaciones, el periodista mostró una habitación donde se pudo observar una cama tamaño king size, en donde presuntamente el exmandatario se acostaba en sus momentos libres; frente a esta, se mostró una televisión de pantalla de plasma.

“Bueno, como pueden ver, este es el cuarto que Alito tenía junto a su oficina, no’más para venirse a echar una siesta. Aquí, aquí, tipo: ‘Ay, me quiero echar una siesta, me quito los zapatos y me echo una siesta’. Ah, supercómodo se echaba su siesta y ahí (apuntó al techo) tenía su tele por si quería ver una película, mientras la gente está trabajando, él está descansando, ¿cómo ven?”, dijo en su video publicado.

Cabe destacar, como se informó en La Verdad Noticias, hace unos días se pronunció fuertemente el dirigente Moreno Cárdenas, aseguró que Morena sólo busca venganza, esto, luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General del Estado de Campeche solicitó que se le retire el fuero constitucional para procesarlo por el delito de enriquecimiento ilícito.

Periodista exhibe los lujos de 'Alito' durante su mandato en Campeche

Hoy hice mis necesidades fisiológicas en el baño de @alitomorenoc durante una visita al Palacio de Gobierno de Campeche, junto a su nada pequeña caja fuerte.Francamente me desahogué… pic.twitter.com/HXWGfqkCBF — Hernán Gómez Bruera (@HernanGomezB) August 22, 2022

En la misma grabación mostró el baño que también, según ha informado la actual gobernadora Layda Sansores San Román, se construyó en la administración del priista, en el cual está un wc, así como una regadera y un clóset que abarca dos de las cuatro paredes.

“Y acá está su baño. Al baño entras por acá y acá su caja fuerte, muy importante la caja fuerte de Alito donde estaban sus millones, supongo yo"...

Sin embargo, lo que más sorprendió al comunicador fue la caja fuerte que está dentro del clóset, la cual es amplia tanto de altura como de fondo, motivo por el cual señaló que ahí, presuntamente, 'Alito' Moreno guardaba millones de pesos.

Te puede interesar: Avalan destituir a 'Alito' Moreno como presidente de Comisión de Gobernación

¿Habrá nuevo audio en contra de 'Alito'?

Actual líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas.

Los videos se dieron horas después de que Sansores San Román anunciara que el este martes 23 de agosto presentará un nuevo audio contra el líder priista, mediante su emisión semanal en Facebook El Martes del Jaguar, momento en que el periodista será uno de los invitados especiales de la emisión.

“Mañana, en el #MartesDelJaguar, tendremos #NuevoAudio: Alito se va de compras. (Atención @SATMX) Estará con nosotros el secretario de Educación, @RaulPozosMx, la secretaria de Protección Civil, @BerthaPerezHe, y como invitado especial, @HernanGomezB”, se pudo leer en la publicación de Twitter que emitió la tarde de este lunes.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram