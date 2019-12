Pepe Mujica pide que MÉXICO ponga LÍMITES y no se pierda en el FANATISMO

José Mujica pide que MÉXICO ponga LÍMITES y no se pierda en el FANATISMO

El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, llegó la noche del pasado sábado 30 de noviembre y fue recibido por el Canciller Marcelo Ebrard, desde ese día hasta este martes ha asistido a diversos eventos y visitado a otros políticos, como ha sido el caso de Evo Morales.

En una entrevista realizada por un medio mexicano, el expresidente uruguayo pide que el pueblo mexicano no se pierda en el fanatismo, y que guarde compostura, para poder realizar con éxito el cambio que se está haciendo en el país.

Marcelo Ebrard recibiendo a Pepe Mujica

MUJICA PIDE A MÉXICO ENTENDIMIENTO, TOLERANCIA Y COMPRENSIÓN

Las palabras de José Mujica fueron estas: “Yo le deseo a México, no a López Obrador, al pueblo mexicano, demasiado entendimiento posible y la mayor tolerancia para la etapa de historia que está enfrentando y para el tiempo que va tener que esperar que se vaya un vecino relativamente incómodo que tiene, y hay que ser presidente de México con ese vecino, por favor ténganlo presente. Yo sé en el fondo la tragedia del pueblo mexicano.

LÍMITE AL FANATISMO

José Mujica, expresidente de Uruguay, indicó que el fanatismo es una actitud humana que debe tener un límite, pues indicó que, dicha actitud podría llevar a México a un gran retroceso, pues impide que se tomen con objetividad la complejidad de los retos a enfrentar.

MUJICA NO INTENVENDRÁ EN LA POLÍTICA MEXICANA

El expresidente de Bolivia evitó emitir un comentario acerca de los temas políticos internos de México y sobre Andrés Manuel López Obrador, a quien indicó apenas conocer y que aun cuando parezcan tener una afinidad, eso no significa que no haya diferencias de opinión.

MÉXICO ES NEUTRAL Y RECIBE EL MUNDO

Mujica, indicó que México siempre ha sido abierto y ha recibido sin discriminación a personajes políticos de otros países, pero que eso no significa que puedan meterse en su política.

Ante dichas declaraciones, el exmandatario uruguayo indicó: “Estúpido sería de mi parte si no fuera dueño de mi silencio, por eso me formo una idea, pero no voy a resolver nada, incidir para nada en el destino de México.”

