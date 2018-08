Peña no tuvo la culpa de la derrota del PRI y Meade, sino el clima antisistémico.

Enrique Peña Nieto, presidente de México, afirmó que no fue él ni sus bajos niveles de aprobación en los mexicanos (20%) lo que hizo que el PRI y su candidato, José Antonio Meade, tuvieran un rotunda derrota, sino a que “hay un clima antisistémico en el mundo, donde los partidos tradicionales han dejado de tener respaldo”.

Admitió que el PRI estaba consciente del desgaste que tenía por lo que buscó “una opción no tradicional” y modificó sus estatutos para que entrara Meade, aún sin haber sido militante del tricolor.

A pesar de que Peña se refirió a él como un extraordinario colaborador y una persona formada, con una larga trayectoria en el servicio público, admitió que su estrategia no funcionó.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Imagen, Peña negó ser el responsable de la derrota de las pasadas elecciones presidenciales.

—¿Qué pasó el 1 de julio? ¿Por qué los 30 millones de votos para López Obrador, por qué tan pocos votos para el PRI?— preguntó el periodista.

—Es parte de la democracia. Toda democracia genera una competencia entre fuerzas políticas. La elección viene a reafirmarnos lo robusta que es nuestra democracia. Pero no olvidemos que no hay ni victorias para siempre ni derrotas para siempre—consideró Peña Nieto

—Pero usted tenía 20% de popularidad en las encuestas. ¿No fue el principal factor de la derrota?— reviró el periodista.

—Obviamente, quienes son detractores de tu servidor así lo podrán apreciar— justificó el mandatario.

Peña Nieto dijo si bien la percepción que tienen los mexicanos de su desempeño pudo incidir en el resultado, no fue el motivo principal.

“Hoy, en el mundo, los niveles de aprobación de un jefe de Estado, de un presidente, no son exactamente iguales a los que había en el pasado. No digo que esos niveles no hayan incidido en el resultado. De lo que estoy consciente es que el ejercicio de gobierno desgasta. Y más cuando te propones impulsar transformaciones y hacer cambios estructurales, como fue nuestra decisión”, señaló.