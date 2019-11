Peña Nieto y Meade ESTAFARON a los más pobres de México, pruebas IRREFUTABLES

A diferencia de los otros casos en los que se ha visto involucrado el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, y las pruebas son “insuficientes”, esta vez, el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2019, revelaron unas posibles pruebas que incriminan directamente al ex miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al ex candidato presidencial del mismo partido, José Antonio Meade, por dañar a las personas pobres de Méxicos desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Los resultados del estudio, indicaron que ocho de cada diez programas sociales que lanzó Peña Nieto durante su sexenio, no funcionaron en su objetivo de acabar las condiciones de pobreza en México.

Incluso, cabe mencionar que según datos de 2018, apenas el 16.81 por ciento, tuvo un desempeño destacado sólo frente un porcentaje del 12.94 en 2014.

Añaden que existieron programas calificados como “caja negra”, que son los que se ejecutaron bajo condiciones de opacidad con un porcentaje de 18.84, con la cantidad de 360 mil 292 millones de pesos.

Según manifestó el coordinador general de Gesoc, Alfredo Elizondo Rosales, el gobierno priísta encabezado por Peña Nieto, no modificó las condiciones que dan por resultado la pobreza en México, sino la percepción de quienes viven en condiciones mismas de su situación.

Así mismo, el Indep, indicó que el 16.8 por ciento de los programas ejecutados entre 2012 y 2018, merece un desempeño destacado, pero los programas que no funcionaron, siguieron siendo ejecutados sin dar resultados, causando un gasto del 55.76 del presupuesto destinado al desarrollo social de México; dicho porcentaje, se traduce a 849 mil 704 millones de pesos.

