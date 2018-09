Peña Nieto se despide y le manda un corazón a Chumel Torres.

A pocos meses de que Enrique Peña Nieto, presidente de México le ceda el puesto a Andrés Manuel López Obrador, el conductor de “El Pulso de la República”, Chumel Torres, de despidió de él con una dramática llamada en donde el mandatario hasta le envía un corazón, pero bien hecho.

Esta mañana, Torres difundió la nueva emisión de su programa en YouTube, en la que comenzó con una llamada al mandatario, a quien le reclama por no asistir a una carne asada el fin de semana.

Peña Nieto le responde que ha estado ocupado por su Sexto Informe de Gobierno, el Grito de Independencia y la mudanza que conlleva el termino del sexenio.

"Enrique, por favor, ¿qué le va a pasar al Pulso? Tú y yo empezamos el pulso juntos", reclama el conductor al mandatario, ante la incertidumbre sobre el futuro de su programa a lo que el presidente responde "¿Qué? ¿El Pulso? No sé, Chumel, te pondrás de acuerdo con los que vienen".

La plática continua con un diálogo sobre el alejamiento de Chumel con el futuro gobierno, pues está muy concentrado en la Cuarta Transformación. Resignado, el youtuber se despide de Peña.

"Te voy a extrañar", le lanzó el conductor al mandatario, y luego empezó a llorar. "Yo también te voy a extrañar", le reviró Peña.

Ya casi para terminal Chumel le pone la canción de "No me puedes dejar así" de Luis Miguel mientras este lloraba.

"Te mando hasta un corazoncito, mira, lo voy a hacer bien para que no me digan que no", ironizó el mandatario.