Peña Nieto se acobardó; retrasó su regreso a México por miedo a ser detenido

El regreso a México del ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, fue cancelado luego de los trágicos hechos que recientemente se registraron el Culiacán, Sinaloa; aunque, hay quienes aseguran que se trata más bien por miedo a ser detenido.

Todo parece indicar que el regreso del ex presidente, estaba programado para el sábado 19 de octubre, ya que tenía un compromiso familiar en Ixtapan de la Sal, lugar en el que acostumbra a jugar golf.

Tras todo esto, Peña Nieto prefiere estar fuera de México para evitar ser detenido por las autoridades, ya que en los últimos días, se han destapado una serie de fraudes que fueron cometidos durante su gobierno y pese a que aseguran que Enrique no estaba enterado, es difícil creer es aversión.

Por ejemplo, importantes funcionarios públicos que sirvieron a México durante su administración, como Juan Collado y Rosario Robles, ya se encuentran tras las rejas por actos de corrupción y robo de dinero para beneficio propio.

Otro funcionario público que estuvo al frente de uno de los sindicatos más importantes de México, es Carlos Romero Deschamps, quien renunció a su cargo luego de casi 30 años de estar en él; se especula que fue porque ya no pudo ocultar más sus actos corruptivos.

El ex miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha estado presente en los medios de comunicación, aunque no de manera positiva, pues recientemente apareció comiendo en un restaurante de comida japonesa en Estados Unidos, pero eso no fue lo asombroso, sino que estaba disfrazado de hippie junto con su novia, Tania Ruiz.