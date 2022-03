Peña Nieto reveló que lo traicionaron dice AMLO

Peña Nieto reveló que lo traicionaron dice López Obrador

Durante la conferencia de este lunes 14 de marzo, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionó que el expresidente Peña Nieto le reveló que lo habían traicionado sus aliados. El mandatario Obrador recordó que sostuvo una plática con el político, cuando él aún era presidente electo.

El comentario de López Obrador surgió con respecto al tema de la revocación de mandato, ya que considera que el Instituto Nacional Electoral (INE) no lo ha promovido, por lo que indicó que es necesario que el proceso democrático se realice.

Anteriormente en La Verdad Noticias te informamos que Obrador acusó de espionaje a grupos opositores a su gobierno, pero recientemente expresó que su gobierno ha sido golpeado mediáticamente por sus opositores, de los que señaló como el empresario Claudio X. González.

¿Qué dijo AMLO sobre Peña Nieto?

Presidente de México

Obrador comentó: “Yo no voy a olvidar cuando me entrevisté con el presidente Peña, siendo él todavía presidente constitucional, y yo presidente electo y en la práctica me dice, “me traicionaron”...Ya en mi segunda reunión le dije, ¿y quiénes fueron?... y ya me dijo, pero eso no tengo porqué darlo a conocer”.

El mandatario comentó que el político les dio todo, les condonó impuestos, les dio contratos, pero lo traicionaron. Por otro lado, Obrador indicó en la mañanera que sus opositores lo que quieren es un presidente débil, y cuestionó lo que pasa cuando hay un presidente con esa característica.

¿Dónde reside actualmente Enrique Peña Nieto?

Político mexicano de 55 años de edad

A mediados del pasado mes de julio del 2021, diversos medios comentaron que el político vive en una lujosa residencia en Madrid. Por su parte, Nieto se ha mantenido en un bajo perfil tras dejar la presidencia en el 2018, aunque el febrero de este año 2022 realizó un comentario a través de Twitter.

Por otra parte, el presidente AMLO recordó que cuando se entrevistó con el político, él le confesó que lo traicionaron a pesar de que les había condonado impuestos y les había dado contratos, así lo comentó durante la mañanera de este lunes 14 de marzo.

