Peña Nieto niega ser responsable de la derrota del PRI y culpa a Meade

En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el actual presidente de México Enrique Peña Nieto, realizó fuertes declaraciones sobre la derrota del partido el pasado primero de julio.

Al ser cuestionado sobre si la debacle del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se debió “al factor Peña Nieto”, el presidente de México ‘se lavó las manos’. Peña Nieto negó ser responsable de la derrota electoral del PRI y explicó que ante el desgaste del partido se acudió a la candidatura ciudadana de José Antonio Meade la cual no funcionó.

“José Antonio Meade fue mi colaborador, un extraordinario colaborador y una persona formada, con una larga trayectoria en el servicio público. El PRI, consciente del desgaste que tenía, buscó una opción no tradicional, una opción que fuera distinta a la de alguien del priismo puro… En este caso no funcionó. Lamentablemente, no funcionó”.