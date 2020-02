Peña Nieto ganó Presidencia gracias a sobornos que consiguió Lozoya en 2012

El ex director de PEMEX, Emilio Lozoya podría involucrar a Peña Nieto en Sobornos.

La Fiscalía General de la República (FGR), tiene la oportunidad de esclarecer las raíces de la corrupción de los dos últimos sexenios con la detención de Emilio Lozoya y sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, quien sólo en el 2012 para la campaña de Peña Nieto le depositaron más de 3 millones de dólares.

En este contexto el presidente Andrés Manuel López obrador puntualizó que; “todos los que estén involucrados tienen que ser llamados a cuenta, no se va a proteger a nadie; y si quedan personas que colaboraron en actos de corrupción en Pemex en este periodo, pues no sólo se les va a quitar del cargo, sino se les va a investigar. No hay impunidad para nadie”, reiteró.