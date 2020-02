Peña Nieto disfruta del amor mientras es acusado de corrupción en México

Enrique Peña Nieto, el polémico ex presidente de la República mexicana, se deja ver en redes sociales derrochando amor con su pareja sentimental mientras en México, es acusado de corrupción.

El ex integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es señalado por haber cometido diversos actos de corrupción durante su administración mandatario de México.

Recientemente la novia de Peña Nieto, dejó ver una fotografía en la que se les ve muy amorosos pese a que el ex priísta y varios de sus ex colaboradores, están en medio del huracán, pues son acusados de haber sido partícipes en diversos actos de corrupción; entre los acusados se encuentran Juan Collado, Rosario Robles y Emilio Lozoya Austin.

Pero parece que los escándalos que rodean al ex presidente de México no le quitan el sueño, pues se le ve disfrutando con su novia, la modelo Tania Ruiz.

Se especula que Peña Nieto se encuentra preocupado por la situación política que se está viviendo en el país, pues los cargos que se le imputan a él y a sus ex colaboradores son graves y han causado la indignación de todo el pueblo mexicano.

Uno de sus colaboradores, se ha visto envuelto en un escándalo político; Juan Collado se encuentra preso en el Reclusorio Norte, en donde ha permanecido desde el año pasado luego de haber sido arrestado cuando estaba en un lujoso restaurante de la Ciudad de México (CDMX).

Desde que Peña Nieto terminó su cargo como presidente de México, se desapareció “del planeta”, pues en muy pocas ocasiones se le ha visto y en la mayoría de ellas, acompañado de su novia, Tania Ruiz.

La relación del ex mandatario se hizo pública en febrero del año pasado, a menos de dos tres meses de haber dejado la presidencia del país e incluso antes de que se hiciera oficial su divorcio con la ex actriz mexicana y ex primera dama, Angélica Rivera.

