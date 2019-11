Peña Nieto 'PERDIÓ' 130 mdp del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública

Durante el sexenio pasado, encabezado por el ex integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, se ‘perdieron’ 130 millones 572 mil 809 pesos, los cuales, presuntamente, se destinaron para mejorar la seguridad pública de las 32 entidades federativas de México, mediante el Fondo de Aportaciones para La Seguridad Pública de los Estados de la Ciudad de México. durante el último año del sexenio anterior.

Esto se reveló con un reporte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), y además, se tiene desconocimiento de los recursos públicos que s e origina por la falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto, bienes no adquiridos, o que no operan, no cumplos con las especificaciones contratadas, además de obra pagada no ejecutada o de mala calidad, falta de amortización.

De acuerdo con los datos, la evidente falta de transparencia en los millonarios gastos de recursos públicos, se presenta en entidades en donde se registran los índices más altos de inseguridad de México.

Señalan que la “falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto por 92.3 millones de pesos, en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, México, Michiacán, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas, lo que representa el 72.3 por ciento del monto total observado”.

En ciertos estados, el nivel de irregularidades está por los cielos, representando a un 10 por ciento de los más de 13 millones de pesos ‘perdidos’ por el Gobierno de Peña Nieto.

Aseguraron haber comprado armas y equipo para garantizar la seguridad de los mexicanos, pero hasta la fecha, se desconoce el paradero de todos los recursos supuestamente comprados.

