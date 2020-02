Peligran vacaciones de Calderón, se opone a que cancelen “puentes”

Tan solo unos instantes después que se anunciará que para el próximo ciclo escolar, el cual comenzará en julio, se pretende que los puentes por días festivos sean eliminados y que los días inhábiles de fechas históricas tampoco serán corridos, el expresidente Felipe Calderón a dado un grito al cielo y dijo que es un grave error.

Calderón no quiere dejar los “puentes”

Resulta ser que Felipe Calderón no está muy agusto con la noticia de eliminar los puentes largos y fue a través de su cuenta de Twitter que señaló que es un “grave error” el que eso ocurra. Pero cuál es la razón para decir aquello.

Calderón se opone a eliminar “puentes” le preocupan las vacaciones

Pues bien resulta que según su perspectiva los puentes largos por días festivos son los únicos días que las personas tienen para pasar más tiempo con su familia. Al parecer Calderón da a entender que se romperán lazos familiares si no se descansa un lunes o viernes.

Pero no solo eso, en su tuit el exmandatario dijo que incluso la economía de México podría verse afectada pues afirmó que “cientos de sitios turísticos no tendrán actividad ni empleo”.

Todo este alboroto vino después que el Ejecutivo dijera que los alumnos hoy en día no saben ni por qué estan tomandose un día de descanso y que los únicos días inhabiles deben ser las fechas históricas que deben ser conmemoradas y realizadas el mismo día sin correrlo a un lunes o viernes.

Y como era de esperarse, los usuarios en las redes sociales no pudieron pasar por alto el comentario que Felipe Calderón realizó, ya que algunos señalaron que se encuentra más preocupado por no tener a gusto su salida de parranda para tomarse los tragos, pues sus vacaciones están en peligro.

Uno de los usuarios incluso respondió a su publicación con: “Con tanta sabiduría en su persona, me pregunto, ¿por qué no pasamos al primer mundo en su sexenio?” y es que le reclaman su comentario al cuestionar que no entienden cómo es que en su gobierno México no llegó a ser de primer mundo si tiene tanto conocimiento.

