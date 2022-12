Pedir disculpas y castigar a los culpables por agresión a pobladores de Xochimilco: AMLO

Luego de la agresión de hace unos días a pobladores de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco por parte de policías de esa demarcación, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no merecían ese trato, por lo que si es necesario se deben ofrecer disculpas y castigar a los culpables.

Al ser cuestionado, el titular del Ejecutivo federal señaló que este tipo de situaciones se dan por la inercia de los antiguos regímenes, por lo que deslindó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de haber dado la orden para la intervención de los efectivos policíacos, ya que ella también comparte el mismo pensamiento de no permitir la represión.

“Es algo que se produjo sin que se haya dado la orden por parte de la jefa de Gobierno, no es esa la actitud y desde luego los habitantes de Xochimilco no merecen ser tratados de esa forma ya están tomando las medidas y espero que eso se atienda, siempre hay estas situaciones que se presentan por las inercias también, porque antes era represión para todo y estamos en una etapa nueva donde no se permite la represión, no se tolera la represión”.

Recordó que cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal los granaderos siempre estuvieron sin actividad y solo dos veces necesito de su apoyo, pues “no hacía falta”.

López Obrador dijo que a Sheinbaum Pardo se le atribuye este acto de represión, porque “como ya estamos en temporada navideña y también de la otra, pues se les culpa ¿no? y se utilizan las cosas”.

Esta agresión se da luego de que habitantes de San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco, se manifestaran para exigir información sobre las obras hidráulicas que están llevan a cabo en esa zona de la alcaldía, pero fueron encapsulados por policías de la ciudad capital.

En un video que, circuló de manera inmediata, en las redes sociales se observa a algunos efectivos agredir a los pobladores aventándoles piedras; situación que provocó la reacción de diversos personajes de la política y de la sociedad en general.

