Patricia Armendáriz habla de mansiones del hijo de AMLO y la 4T

La austeridad republicana que ha implementado el Presidente de México se ha visto cuestionada durante el tiempo que lleva en el poder, pero en los últimos días se intensificaron las críticas al respecto. Por ejemplo Patricia Armendáriz habla de mansiones del hijo de AMLO.

¿Quién es Patricia Armendáriz?

Carmen Patricia Armendáriz es diputada federal.

Carmen Patricia Armendáriz es diputada federal plurinominal al Congreso de la Unión, desde el 1 de septiembre de 2021, así mismo funge como directora de Financiera Sustentable y consejera de Grupo Financiero Banorte. Originaria del municipio indígena de Comitán, Chiapas.

Por ejemplo, luego que una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus revelara las lujosas propiedades que José Ramón López Beltrán, su hijo mayor, y su esposa Carolyn Adams mantienen en Texas, Estados Unidos. Patricia Armendáriz habla de mansiones del hijo de AMLO.

Y es que el hijo mayor de AMLO tiene dos propiedades, que rondaría el 1 millón de dólares cada una, así como una camioneta Mercedes Benz modelo GLE-Class que fue adquirida a nombre de Carolyn a un precio de 68 mil 675 dólares, es decir 1.4 millones de pesos.

Patricia Armendáriz habla de mansiones del hijo de AMLO

¿Quién dijo que en la 4T tenemos que vivir a tortilla y frijoles?

Sin embargo, algunos aliados de las Cuarta Transformación (4T) y militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) salieron en defensa del primogénito de López Obrador y de la austeridad republicana.

Tal fue el caso de la diputada Patricia Armendáriz habla de mansiones del hijo de AMLO, quien desde su Twitter, cuestionó a las personas que señalaron los lujos y excesos con los cuales José Ramón vive, pues estaría contradiciendo los ideales de su padre.

“De donde sacan que la 4T tenemos que vivir a tortilla y frijoles? No han entendido nada. Somos hijos del esfuerzo, de todas las extracciones sociales y disfrutamos los frutos de nuestro esfuerzo, sin excesos artificiales para parecernos a quienes no somos. Nos une un compromiso social con los pobres por el bien de México y detestamos la corrupción”, escribió la también empresaria.

Y aunque Patricia Armendáriz habla de mansiones del hijo de AMLO, su tuit no fue bien recibido por los usuarios de esta red social, quienes se encargaron de atacar a la legisladora morenista y llamarla doble moral.

“Creo que la que no ha entendido es usted. La crítica es que a pesar de los discursos de austeridad del Presidente, es muy evidente que la corrupción que antes fue PRI, PAN o PRD, ahora se llama MORENA. Al final, los que llegan se enriquecen y el Pueblo sigue sufriendo”, escribieron los usuarios.

Salen en defensa de José Ramón López Beltrán

Patricia Armendáriz habla de mansiones del hijo de AMLO, pero no fue la única.

Pese a los malos comentarios en redes luego que Patricia Armendáriz habla de mansiones del hijo de AMLO, no todo fue malo ya que otros legisladores salieron en defensa de José Ramón.

Uno de ellos fue Gerardo Fernández Noroña, quien desde su cuenta de Twitter aseguró que el hijo de AMLO compró las dos residencias sin necesidad de ocupar dinero del erario público ni producto de negocios “al cobijo del poder”.

“Dos preguntas: ¿Se hizo con dinero del erario? ¿Se hizo con dinero producto de negocios al cobijo del poder? En ambas la respuesta es no. Entonces: ¿Dónde está el problema?”, escribió Noroña.

Finalmente, quien más recientemente salió en defensa de López Beltrán fue su pareja, Carolyn Adams, pues desde su perfil de Instagram compartió la captura de pantalla de un tuit realizado por la actriz Blanca Salces.

Y es que el mensaje de Carolyn Adams fue tal como cuando Patricia Armendáriz habla de mansiones del hijo de AMLO.

“Cientos, me atrevería a decir miles, de hijos de políticos, funcionarios, líderes sindicales y expresidentes que viven en casas de lujo y encontraron al único que no la obtuvo con recursos públicos. Eso es talento”, se lee desde el perfil de la pareja de López Beltrán.

Pero no solo Patricia Armendáriz habla de mansiones del hijo de AMLO, el mismo José Ramón dijo por medio de Twitter, compartió el mismo mensaje; sin embargo, no ha otorgado más información al respecto. Situación similar con su pareja, quien después de publicar su historia en Instagram no profundizó en el tema.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!