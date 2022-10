Paso a tramo del Tren Maya está condicionado por ejidatarios, reporta AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en el tramo del Tren Maya que va del Xpujil a Chetumal los ejidatarios han condicionado el paso de la obra.

Desde Palacio Nacional, donde encabeza su habitual conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal explicó que los comisariados, más no los campesinos, quieren sacar provecho.

“Resulta que en el tramo de Xpujil a Chetumal hay cinco ejidos que los dirigentes, aclaro, no los campesinos, los comisariados, no los estoy acusando, nada más estoy informando, no quieren que pase el tren; o sí quieren, pero están condicionando”.

Señaló que en caso de que no se llegue a un acuerdo no habría ese tramo, pero dará a conocer a los responsables.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram