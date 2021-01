Partido de Elba Esther lanza a mujer trans por gubernatura de Zacatecas

El Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) vinculado a la exlíder magisterial Elba Esther Gordillo, postuló a Fernanda Salomé Perera Trejo, como la primera mujer trans candidata a la gubernatura del estado de Zacatecas.

José Fernando González Sánchez, presidente nacional del partido y yerno de la profesora, destacó que el registro de la precandidata es un momento histórico en la vida política y social del país, con los que se podrán romper inercias.

"En Redes Sociales Progresistas creemos en una sociedad incluyente, amplia y diversa, donde esa diversidad se exprese y nos permita ser un solo rostro como país y un solo rostro como sociedad avanzada del siglo XXI, les quiero presentar a Fernanda Salomé, que es nuestra precandidata al gobierno del estado de Zacatecas, ella es una activista del movimiento LGBT, y creemos que con esto damos un paso muy importante en el reconocimiento por la lucha de los derechos de esta comunidad y por su inclusión en la amplia diversidad de México", expresó el dirigente de RSP.

RSP: nuevos tiempos

Agregó que, debe expresarse en este siglo como la sociedad grande y maravillosa de una potencia económica social y política que queremos ser los mexicanos.

..un país de derechos y libertades, donde reconocernos en la igualdad nos haga mas fuertes y más humanos.



En un video difundido en redes sociales, Fernanda Salomé Perera Trejo, destacó que desde hace años ha buscado el bien común de la sociedad, no solo de la comunidad LGBT.

"Me siento orgullosa, me siento muy honrada del ofrecimiento, siento que este partido es lo mejor que le ha pasado a México, tenemos los mismos ideales, es un partido que no ve identidades, ve personas que es lo que somos, me encantaría que la educación y que con los niños empecemos a enseñar y a educar que la identidad no importa, lo que importa somos los humanos", manifestó.

Como lo ha informado La Verdad Noticias, en el caso de Morena el candidato es por tercera vez David Monreal Ávila, hermano del líder de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal.

