Papá de Loret de Mola ataca a AMLO en defensa de su hijo

Rafael Loret de Mola, papá del periodista Carlos Loret de Mola, está causando polémica en las redes sociales, pues defendió a su hijo luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador revelara los supuestos millones que gana.

“¿Guerra quiere Andrés Manuel? Guerra le tendremos que dar aquellos que creemos que México no puede depender de una sola voluntad. Andrés Manuel López Obrador se tiene que ir ya de Palacio Nacional”.

Eso fue lo que dijo el abogado y periodista Rafael Loret de Mola, papá del periodista Carlos Loret de Mola sobre los últimos comentarios públicos que ha hecho el mandatario mexicano sobre su hijo.

Papá de Loret de Mola arremete contra AMLO

Por si fuera poco el papá de Loret de Mola dijo que el presidente ya no tiene autoridad moral para estar en Palacio Nacional: “Ya no puede seguir, no tiene autoridad moral, ha perdido toda credibilidad. Ha utilizado al fisco como un arma terrorista contra la civilidad, contra la ciudadanía”.

Pero eso no fue todo, ya que dijo que ya son más los que están en contra de AMLO que los que lo apoyan: “Ya son más los que están en contra de López Obrador que los que están a su favor a pesar de las encuestas que hablan de una supuesta popularidad absolutamente fantasiosa”.

Rafael Loret afirma que AMLO mató a su hermano

En el video el señor Rafael Loret también ha afrimado que AMLO es un asesino, ya que menciona que él mató a su padre: “Andrés, Andrés Manuel es un asesino, es un asesino”.

Resulta que el también periodista reveló que en alguna ocasión hizo una investigación de la extraña muerte del hermano del actual presidente de México, afirmación de las que mencionó que tiene pruebas.

Cabe destacar que sin ninguna restricción el papá del famoso periodista Carlos Loret de Mola narró toda la investigación que según él indicaban que AMLO fue el responsable de la muerte de su hermano.

