Panistas flojos; acusan en redes tras faltar a sesión del Presupuesto de Egresos 2020

A través de Twitter y con el hashtag #HastaLaMadreDeLosPanistas, usuarios de esa red social tundieron en contra de los diputados de aquél partido, quienes faltaron a la votación para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020.

De acuerdo con un tweet publicado por la diputada de la bancada del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Tatiana Clouthier, el 98% de la bancada panista no asistió a la sesión realizada en la sede alternativa C370 de la Cámara de Diputados.

Inicia sesion en sede alterna c 370 diputad@s presentes. Casi el 98% del Pan ausente. pic.twitter.com/MVnpPm9i7g — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) November 22, 2019

La legisladora también posteó una imagen en donde manifestaba que con los diputados panistas era puro pan y circo porque a la hora de trabajar le huyeron a trabajar, según se lee en la publicación que publicó.

Otro de los tweets destacados fue el de un usuario que posteó lo siguiente: "Pues yo sí estoy #HastaLaMadreDeLosPANISTAS más destacados. Son hipócritas, corruptos, ineptos, vendepatrias, pacatos y moralinos pero, eso sí, muy ignorantes".

Ante esta situación el grupo parlamentario del PAN, a través de su cuenta de twitter, aseguró que si no asistieron a la sesión para votar el presupuesto fue porque ésta se había realizado "en solitario y en lo oscurito", lo cual no genera crecimiento a los mexicanos.

No obstante, los usuarios de Twitter comenzaron a solicitar que no se les pagara el día de trabajo pues no asistieron a cumplir sus funciones por las que fueron elegidos.

Aprueban presupuesto de egresos 2020; diputados benefician a programas de AMLO

Luego de ocho horas de discusión y en una sede alterna al Congreso fue aprobado, con 302 votos a favor, 65 en contra y una abstención, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, el cual contempla un gasto de seis billones 107 mil 732.4 millones de pesos.

De acuerdo con lo aprobado por la Cámara de Diputados, quienes obtuvieron más recursos para el siguiente año de gestiones fueron los programas sociales del Presidente, mientras que los órganos autónomos tuvieron significativos recortes.

De manera general, los órganos autónomos tuvieron un recorte de cuatro mil 182 millones 922 mil 927 pesos, siendo el Instituto de Telecomunicaciones, la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional Electoral (INE) los más afectados.

En el sentido, las secretarías de Bienestar, Agricultura y Hacienda, fueron las más beneficiadas con esta nueva partida presupuestal aprobada por los diputados.

En este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el trabajo realizado por los diputados a quienes agradeció por haber garantizado el dinero que será utilizado para los programas sociales en 2020.