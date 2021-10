Pandora Papers revela que los Romero Deschamps tienen más propiedades “ocultas”

Mediante los Pandora Papers (Papeles de Pandora) se ha encontrado que la familia Romero Deschamps usó “paraísos fiscales” para mantener ocultas varias de sus propiedades mientras los estaban investigando por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, en la actualidad, Carlos Romero Deschamps, sus hijos y su esposa son investigados por las autoridades mexicanas por su presunta participación en un esquema de triangulación de recursos, que incluye empresas fachada y transferencias internacionales.

Pero ahora se descubrió que Alejandro Romero Durán, hijo del exlíder sindical de Petróleos Mexicanos (Pemex), compró acciones en una empresa constituida en las Islas Vírgenes Británicas con la finalidad de adquirir bienes inmobiliarios, autos de colección, yates, antigüedades y joyas, revelaron los recién expuestos “Papeles de Pandora“. Por lo tanto, los Romero Deschamps mantienen un imperio “oculto”.

Así fue como posiblemente actuaron los Romero Deschamps

El ex líder sindical de Pemex logró adquirir lujosas propiedades con ayuda de sus hijos, y mediante "paraísos fiscales" las "dejó fuera" de las investigaciones/Foto: Politburó

En 2009, Alejandro Romero, uno de los tres hijos del ex sindicalista, contrató a Trident Trust para que ese despacho sirviera de custodio de las acciones de Steller Overseas Holdings Inc.. Esta firma había sido registrada en 2001 por Aramo Trust Co. Limited, también en las Islas Vírgenes Británicas.

Para 2012, adquirió todas las acciones de la empresa, según muestra un reportaje de Univisión firmado por Claudia Ocaranza y Peniley Ramírez. De acuerdo con el medio español El País, desde su incorporación a la firma, Romero Durán registró como parte de sus activos 10 propiedades establecidas en México.

Ambos medios señalaron que Romero Durán ha sido cliente de dos firmas que se dedican a la incorporación de sociedades offshore (para ocultar el verdadero dueño de algo), y que tanto éstas como la mayoría de los bienes que ahora son revelados como parte de la investigación global “Pandora Papers“, “escaparon del radar” de la UIF.

Esto, a pesar de que se hizo un rastreo de las propiedades y cuentas bancarias de la familia del exlíder petrolero para denunciarlo ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Cabe destacar que las investigaciones también mostraron que en 2009, cuando Romero Durán adquirió acciones de Steller Overseas, su padre era investigado por “el escándalo Pemexgate“, que reveló cómo se usaron fondos del sindicato dirigido por Romero Deschamps para la campaña presidencial del candidato del PRI Francisco Labastida en el 2000.

Según los Pandora Papers, estas son las propiedades el ex líder de Pemex

En México, tiene cerca de diez propiedades, pero sólo dos fueron investigadas por la UIF/Foto: El Economista

Los reportajes de El País y de Univisión muestran que en los papeles de contrato Romero Durán se presentó “comerciante” ante las compañías, y aseguró que sus fondos provenían de los bienes que heredó de su abuelo paterno 26 años atrás.

Sobre ese último punto se contrasta con las versiones que se conocen del padre de Carlos Romero Deschamps, a quienes los propios trabajadores petroleros conocieron en Tampico, Tamaulipas y que lo describen como una persona de origen humilde.

Al menos cuatro de los 10 bienes que en 2009 quedaron bajo el resguardo de la offshore están registrados a nombre de Romero Durán, según los documentos recabados en los registros públicos de la propiedad.

Las propiedades de la familia Romero Deschamps son un penthouse en la calle de Tres Picos en la zona de Polanco, Ciudad de México, que compró en 2007 por un costo de 6.2 millones de pesos mexicanos; un departamento, en la calle Dante (colonia Anzures), por el que pagó 2 millones de pesos el mismo año.

Además de esos inmuebles, hay una casa en Anaxágoras, en la colonia Narvarte; una casa en Cancún, Quintana Roo; cuatro residencias en el Estado de México; una casa en Salamanca, Guanajuato, y otra mansión en Hidalgo. De las 10 propiedades, sólo dos son mencionadas en la denuncia de la UIF. Steller Overseas Holdings no es mencionada, de acuerdo con los Pandora Papers.

