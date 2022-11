Palacio Nacional alista Plan B de AMLO para reforma electoral

AMLO anunció un Plan B de reforma electoral durante su conferencia matutina

Luego de que la Oposición en la Cámara de Diputados anticipó su negativa de aprobar la reforma constitucional en materia electoral, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya prepara Plan B para reformar la ley electoral.

El primer mandatario del país expresó que políticamente ya es un hecho que el bloque conservador va a impedir la reforma constitucional, por ello, dijo, enviará la Cámara de Diputados una reforma electoral (no la constitucional) que no se contraponga, que no viole la Constitución y que permita reafirmar principios establecidos en la Carta Magna.

Mientras los legisladores de Morena piden prudencia para analizar con tiempo el dictamen de las comisiones unidas para su discusión y votación, el PRI, PAN, PRD y MC emitieron su posición que no avalarán dicha iniciativa y, al contrario, urgieron al Presidente que presente ya sus “leyes secundarias”.

Dijo que con esta iniciativa no se podrá quitar a las plurinominales, ni dinero a los partidos, ni cambiar la forma de elección de consejeros y magistrados, porque se lo impide la Constitución, pero sí evitar que se siga la compra de votos, como -aseguró- lo hace la oligarquía.

Dijo que antes de que los diputados rechacen su reforma constitucional va a mandar la iniciativa de reforma a leyes secundarias. “¿Para qué espero, si ya es de dominio público que ya se pusieron de acuerdo? Bueno, se pusieron de acuerdo desde hace muchos años, pero en esto es muy claro de que no quieren ninguna reforma electoral, porque quieren tener el control de los órganos electorales, del consejo electoral y del tribunal electoral.

“Son ideas rancias, antipopulares, racistas y clasistas”, dijo.

López Obrador vaticinó que en lo que respecta a las leyes secundarias que va a proponer, la Oposición hará lo posible por declararlas inconstitucionales para que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) resuelva.

Dijo que la oligarquía tiene mucho dinero y no aceptan que el voto de un campesino vale lo mismo que un potentado. Aseguró que antes podían mantener el principio de que todos los votos cuentan, “pero con dinero traficaban con la pobreza de la gente, entregaban migajas, material de construcción y dinero”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!