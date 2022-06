Pago por adeudo fiscal no libra a Emilio Lozoya de la cárcel: AMLO

El presidente aseguró que aún no hay reparación del daño por parte del ex director de Pemex

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer este martes que si bien el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, ha promovido un pago de 2.6 millones de pesos por adeudo fiscal de cerca de 2.6 millones de pesos, aseguró que todavía tiene “asuntos pendientes” que le impiden obtener la libertad.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario aclaró que de acuerdo con los informes de las autoridades que llevan el caso del ex funcionario, éste no ha cumplido con la reparación de daños en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que ex director de Pemex no cumplió con los acuerdos reparatorios por los casos en lo que se acusa, por lo que no ha sido otorgado el beneficio de criterio de oportunidad.

AMLO se pronuncia ante el caso de Emilio Lozoya

“Conozco el comunicado de la FGR de que aún no está la reparación del daño y que hay asuntos pendientes que impiden que él pueda tener un beneficio para enfrentar su problema judicial”, detalló López Obrador este martes.

Asimismo, el mandatario hizo mención de que la defensa del ex director de Pemex promovió el 19 de abril en una audiencia judicial el pago de 2 millones 695 mil 985 pesos que presuntamente no declaró en 2016 ante el SAT por el concepto de Impuesto Sobre la Renta.

Por otro lado, el presidente sugirió que en casos de corrupción como éste se lleguen a acuerdos para la reparación de daños y se otorguen facilidades para los pagos de recursos sustraídos de manera ilegal.

¿Dónde está recluido Emilio Lozoya?

El ex funcionario permanece en prisión preventiva por caso Odebrecht

En noviembre pasado, el juez Artemio Zúñiga consideró fundado el riesgo de fuga del ex director de Pemex por lo que determinó prisión preventiva. En ese sentido, la FGR solicitó que Emilio Lozoya sea sentenciado a 54 años de cárcel por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, mismos que habría cometido cuando estaba al frente de Petróleos Mexicanos.

