Pagará García Luna 20 mil pesos la hora por defensa gringa

Genaro García Luna y Felipe Calderón se encuentran en el ojo del huracán.

Pese a que no se declarará culpable en Estados Unidos de los cargos que se le imputan de narcotráfico, perjurio y cohecho, entre otros, el otrora “Súper Policía” de Vicente Fox y Felipe Calderón, el procesado Genaro García Luna, pagará alrededor de mil dólares la hora a prestigiada firma de abogados.

Mansión de García Luna en Miami, Florida.

La firma estadounidense Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan la que lleve el caso de Genaro García Luna, con tres abogados al frente y en donde también en México ya se le están fincando cargos por lavado de dinero de acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al detectarse que en 2009 durante la administración de Felipe Calderón, recibió 24 millones de pesos de una empresa de la que es socio por un contrato de 2 mil millones de pesos que otorgó la Secretaría de Gobernación.

En tanto su abogado informó que el exsecretario de Seguridad Pública federal con Calderón y titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), no se declarará culpable de recibir dinero del Cártel de Sinaloa a cuenta de protección en acciones contra el narcotráfico-

Su defensor Juan Pablo Morillo expuso en entrevista: No tienen ninguna intención de declararse culpable. Tiene toda la intención y voluntad de defenderse. Estamos en el proceso de armar su defensa”, expreso, luego de declinar informar cuánto pagaría por dicha defensa, aunque si afirmó que el costo es similar al de otros despachos que de acuerdo a diversas fuentes cobran entre 800 a mil dólares la hora facturada.

El litigante manifestó que García Luna no abogara para evitar el traslado de su caso de Texas a Nueva York, pero no significa que no se vaya a pelear el caso. Se tiene previsto que el acusado llegue a la ciudad de los rascacielos en alrededor de tres semanas, según precisó su ahora abogado.

El ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, será defendido en Estados Unidos por la firma de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, uno de los despachos más grandes del mundo que ha defendido a personajes como Bill Cosby o dirigentes de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) acusados de corrupción.

Millonarios sobornos

También serán sus abogados Lauren Dickie, ex fiscal del Departamento de Justicia y el mexicano Martín Cano.

Dichos abogados han realizado defensas a favor de acusados involucrados en investigaciones federales, estatales y del Congreso, así como casos de extradiciones y violación a la Ley de Reclamaciones Falsas que sanciona fraudes al gobierno.

García Luna está acusado en la Corte de Brooklyn por cuatro cargos de narcotráfico y declaraciones falsas, cuya condena mínima es de 10 años de prisión.

Después de darse a conocer su captura, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que las cuentas del ex funcionario durante administraciones panistas fueron bloqueadas (Ariel Velázquez).