Padre de Samuel García cuenta la verdad sobre obligarlo a jugar golf.

Recientemente Samuel García se encuentra en mira por los internautas, pues en el pasado su papá contó su verdad ¿obligaba a su hijo jugar golf. A través de su canal de YouTube, en uno de los episodios de 2019 de La Carnita Asada, el político estuvo junto a su padre Samuel Orlando García Mascorro, quien aprovechó el espacio para contar varias anécdotas.

En el video que ha sido difundido en redes sociales, el padre de Samuel García relata que el político estudiaba trabajaba y jugaba golf. En el clip, el precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, reveló que sus padres siempre lo apoyaron en su juventud.

Durante el clip, Samuel García contó: “Mi papá me cambió las reglas, me dijo ‘Además si quieres lana, aparte de bien portado y buen promedio. Tienes que venir a jalar todas las tardes y tienes que ir al golf conmigo a las 6 de la mañana y terminando te pago tus mil pesos”.

Por su parte, García Mascorro aceptó -casi todo- que esa era la condición para que Samuel García tuviera algunos permisos. Pero, contrario a lo que se dijo de Samuel García -recientemente en una entrevista su papá indicó que sólo lo puso a jugar golf una vez, ya que posteriormente se rehusó a ir.

“Ahí en un campito, casi casi en el monte -en Cadereyta-. Sí, pero nada más fuiste una vez y ya no quisiste”, indicó en 2019 el padre del precandidato de Movimiento Ciudadano que busca la gubernatura de Nuevo León.

Aunque el político de Movimiento Ciudadano lo negó rotundamente, fue su padre quien finalmente afirmó que en diversas ocasiones su hijo fue a jugar golf. Además, indicó que al igual que el precandidato sus otros hijos también trabajaban:

“Desde prepa están tu hermano y tú en la oficina, salieron siendo unos abogados, ya litigando; no va a empezar a aprender. Todo lo que han tenido se lo han ganado, no les he dado nada ahí por chulos nada más”, indicó el padre del político regio.

