Padre de Checo Pérez reafirma deseos de ser Presidente

Antonio Pérez Garibay, diputado federal plurinominal de Morena y padre de Sergio ‘Checo’ Pérez reveló a través de sus redes sociales sus intenciones de contender por la presidencia en las elecciones de 2024.

Recientemente, se viralizó una fotografía de Pérez Garibay en el que aparece luciendo la banda presidencial, imagen que levantó una ola de críticas ya que de acuerdo con el Artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, dicha banda únicamente puede ser portada por el Presidente de la República.

Ante la controversia, el diputado de Morena aclaró que dicha imagen fue realizada por medio de comunicación y no por su equipo como estuvo circulando. “me han hecho fotografías de muchas formas, también me han hecho fotografías muy feas... pero esta fotografía que hicieron con la bandera… no es hecha por nosotros”, expresó el político según cita la revista Quién.

Tras ser cuestionado sobre su candidatura en 2024 el diputado apuntó: “Ahora mi rumbo es a la presidencia de la República, o soy presidente de México o me voy a los go karts con los nietos”.

Cabe señalar que no es la primera vez que Pérez Garibay expresa su deseo por ser presidente, pues en meses pasados el diputado compartió una fotografía en su cuenta de Instagram por donde afirmó: “no ya quinto malo. Rumbo a la presidencia 2024”.

¿Quién es papá de Checo Pérez?

Marco Antonio Pérez Garibay es el nombre completo del padre del piloto.

Marco Antonio Pérez Garibay nació el 11 de julio de 1959 en Guadalajara, Jalisco. Antes de entrar al mundo de la política, el papá del piloto mexicano, fue empresario, representante de conductores de carreras y presidente de la Fundación ‘Checo’. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, apenas hace unos días el padre de Checo Pérez festejó junto a Tom Cruise en el Gran Premio de Gran Bretaña.

