Pablo Lemus y Enrique Alfaro posibles víctimas de un fraude cibernético

Fue el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, quien informó que al revisar su celular, durante las primeras horas de este viernes 19 de agosto, en la pantalla de su celular había varias solicitudes de código en WhatsApp.

Al ver más a detalle también se dio cuenta que tenía un mensaje de Telegram, que presuntamente había enviado el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, donde le prestaba 20 mil pesos para resolver un problema.

Fue en ese momento que Lemus Navarro se dio cuenta de que su cuenta de WhatsApp había sido hackeada, por lo que hizo caso omiso a lo que decía el mensaje, indicó que era un claro intento de fraude cibernético, en el mensaje se podía leer:

“Oye tengo un problema, ¿me ayudas?-; -si con mucho gusto-; y luego me puso -es que no sirve mi banca por Internet, te quiero pedir que me deposites a mi tarjeta de crédito 20 mil pesos-”