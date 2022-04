PRI votará contra la Reforma Eléctrica de AMLO: Alejandro Moreno

Dijo que votarán en contra por “convicción partidista y lealtad a México”.

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno aseguró que la bancada priista votará “clara y categóricamente” en la Cámara de Diputados contra de la Reforma Eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue en el marco de la conferencia de prensa que ofreció su partido este lunes que acompañado de legisladores del partido, "Alito" puntualizó que dicho voto es por “convicción partidista y lealtad a México”.

Dicho anuncio se da después de que como te informamos aquí en La Verdad Noticias, AMLO lhiciera un llamado a los legisladores del PRI a "rebelarse" y aprobar la Reforma Eléctrica que propone su Gobierno.

"El voto del PRI será en contra de la Reforma Eléctrica": Alejandro Moreno.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que Moreno Cárdenas compartió la transferencia de su conferencia de prensa donde dijo que "Por convicción partidista y lealtad a México, el voto del PRI en la Cámara de Diputados será en contra de la iniciativa de Reforma Eléctrica presentada por el Ejecutivo Federal".

En el mismo sentido, el íder priista agregó que “El voto es en contra, no la habremos de aprobar, aunque al Gobierno de Morena no le guste para los priistas el Legislativo es un poder y no un empleado del poder”

Además, Moreno Cárdenas adelantó que junto al PAN y PRD presentarán en coalición una contrapropuesta a la presentada por el presidente de la República: “estamos por presentar una contrapropuesta legislativa, una propuesta que verdaderamente beneficie a los sectores más vulnerables, al sector productivo y al campo”.

Finalmente, "Alito" aseguró que la propuesta del Gobierno Federal en materia eléctrica representa un peligro para el país, "Su propuesta está al margen de la ley, porque en su contenido infringe y violenta la Constitución. Hoy por hoy, la propuesta de Morena es un peligro para México, en el presente es un desastre que avisora una tragedia de consecuencias irreversibles en el futuro al poner en riesgo el marco legal de protección, seguridad legal y certidumbre para los flujos de inversión, operaciones, proyectos de cooperación nacionales y extranjeros en el sector energético".

¿Qué ventajas tiene la Reforma Eléctrica?

Según el Gobierno Federal el beneficio más importante de la Reforma Eléctrica que propone el mandatario mexicano será que las familias, los comercios y la industria pagarán menos en sus recibos de luz, debido a que habrá mayor diversidad de fuentes de generación, incluyendo gas más barato y energías renovables.

Sin embargo, opositores e incluso los representantes del Gobierno de Estados Unidos como el embajador Ken Salazar y el enviado especial de Clima, John Kerry han afirmado que la Reforma pone en riesgo miles de millone de dólares en inversión para México.

