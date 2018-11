PRI recibe millonaria multa por filtración de padrón electoral de Q. Roo

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó imponer una multa de 16.4 millones de pesos al PRI por la filtración del padrón electoral de Quintana Roo correspondiente al año 2013, el cual se encontraba alojado en el sitio people-sercher.com.

La sanción se aplicará en seis mensualidades de 2.7 millones de pesos a partir del próximo mes una vez que haya finalizado el plazo para interponer recurso en contra de esta resolución.

Durante la sesión extraordinaria de este miércoles, la representante del PRI, Marcela Guerra Castillo, calificó como injusta esta sanción, ya que no está acreditado de que su partido se haya beneficiado de con la filtración de dicha lista.

Ante ello, insistió en la necesidad de instalar mesas de trabajo y dialogo, con el fin fortalecer el sistema de partidos, así como de replantear el sistema de sanciones, las cuales, dijo, se aplican de forma discrecional por parte de la autoridad electoral.

En respuesta, la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, Claudia Zavala Pérez, comentó que está atenta al establecimiento de dichas mesas; sin embargo, negó que la autoridad electoral emplee un criterio discrecional para sancionar a los partidos.

“De tal suerte que me parece que en esas reuniones de trabajo lo que podremos ver es cómo solucionar este tema, al margen de las infracciones que se siguen conociendo, las cuales, por cierto, al haber sido ya una vez declarado en la jurisdicción el derecho que ha sido correcta la forma de ver la infracción y de ver la sanción, me parece que es innecesario calificar y tener un calificativo de que son decisiones discrecionales que no encuentran un sustento. Han sido ya sometidas al ámbito jurisdiccional, y todas hasta este momento, salvo algunas en el 2014, pero hasta este momento han sido confirmadas por la jurisdicción”.