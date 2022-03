PRI presume que EPN es el presidente más guapo que ha tenido México

La publicación del partido político fue duramente criticada por los cibernautas.

Con motivo del 93 aniversario de su fundación, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recurrió a sus redes sociales para compartir 93 datos curiosos e importantes de su historia en México. Sin embargo, uno estuvo relacionado con Enrique Peña Nieto, lo cual le costó duras críticas por parte de los cibernautas.

El partido político anteriormente mencionado se adjudican que #PRI93AñosConMéxico. Y aunque la publicación no incluye su nombre ni su fotografía, es posible apreciar una silueta con un pronunciado copete, el cual suele ser asociado con el político originario de Atlacomulco de Fabela, Estado de México.

El partido hizo alarde de la galanura de Enrique Peña Nieto.

“El presidente de México fue priista”, se lee en la publicación realizada en su cuenta de Twitter y que forma parte de los 93 datos relevantes de la historia del PRI en México. Cabe destacar que para celebrar su aniversario, los militantes del partido se han organizado para hacer que el hashtag #PRI93AñosConMéxico figure entre las principales tendencias de dicha red social.

Cibernautas lanzan duras críticas en contra de EPN

La publicación no fue del agrado de los cibernautas, quienes lanzaron duras críticas al partido y al ex presidente mexicano.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes no dudaron en pronunciarse al respecto. Sin embargo, fueron más los comentarios negativos que recibió dicha imagen, pues algunos consideran que la galanura de EPN no es un logro a destacar y otros señalan que su sexenio fue uno de los más corruptos y violentos.

“Que lo único relevante en tu currículum de partido sea tener al presidente más guapo da entender que jamás tuvieron logros durante sus 70 años deo gbierno”, “Y el más pend*jo también” y “No se si el más guapo pero definitivamente sí el más corrupto” son algunas críticas que recibió el partido político en la plataforma de Twitter.

¿Quién fundó el PRI y en qué año?

Ha sido el partido dominante en México durante más de setenta años.

El PRI se fundó el 4 de marzo de 1929 por Plutarco Elías Calles bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, gobernó al país por 77 años consecutivos, siendo Enrique Peña Nieto su último representante, quien fue reemplazado por AMLO y Morena en 2018.

Fotografías: Redes Sociales