PRI no cierra la puerta a la Reforma Eléctrica de AMLO

El coordinador de los Diputados Federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira afirmó que el diálogo entre la oposición y las bancadas que conforman la mayoría legislativa definitivamente está muerta después de la discusión y votación el Presupuesto de Egresos.

Sin embargo, el líder del PRI en San Lazaro aseguró que no cierran la puerta a discutir la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en los siguientes meses.

Recordemos que la Reforma Eléctrica inició a ser discutida por los diputados sin embargo como te informamos puntualmente en La Verdad Noticias no llegaron a los acuerdos necesarios y tuvo que ser pospuesta; ahora después de muchos conflictos para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) algunos partidos de oposición han dicho estar cerrados al diálogo.

La postura del PRI

En entrevista con Grupo Fórmula, Ruben Moreira expresó "creo que lo está muerto es es el diáogo entre la bancada oficial y la oposición y será muy dificíl revivir el diálogo después de las injurias y todo lo sucedido".

Pero resaltó no estar cerrados a proponer su propia propuesta de Reforma Eléctrica, "no deseche la posibilidad de que el PRI y todos sus partidos aliados presentemos una propuesta, como hicimos con el presupuesto", comentó.

Finalmente, advirtió que de no existir un debate real y amplio en el Congreso de la Unión su bancada y muy seguramente todas las bancadas de oposición votarán en contra de dicha reforma, por lo que invitó a sus compañeros legisladores de Morena y sus alidos a analizar su postura.

El riesgo de la Reforma Eléctrica

Este lunes precisamente, el presidente López Obrador en su conferencia matutina aseguró que era tiempo de que el PRI mostrará que está de lado del pueblo y no de los intereses de las empresas extranjeras, refiriendose así para que aprueben su propuesta de Reforma Eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga un mayor control.

Pero, los legisladores del PAN, PRD y ahor PRI han dejado claro que no están en contra de reformas que apoyen a mejorar las condiciones del país, pero que la propuesta presentada por el ejecutivo no es la adecuad y luego de haberles rechazado casi 2,000 observaciones para el presupuesto de egresos y no ser tomados en cuenta por los diputados ofialistas, se ve muy complicado el panorama para que dicha reforma se consolide.

