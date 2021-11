PRI niega permiso a Quirino Ordaz para ser embajador en España

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) le negó al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, la solicitud de licencia a la militancia presentada para “sumarse a los trabajos del Gobierno Federal de Morena” y así poder convertirse en embajador de México en España.

El anuncio fue dado por el dirigente del partido, Alejandro Moreno, quien a través de una publicación en Twitter aseguró que la decisión se sometio a votación y fue decidida por el Consejo Político Nacional, así mismo Moreno indicó que él siempre estará “del lado de la decisión que fortalezca a nuestro Partido; la lealtad a México por encima de todo”.

Publicación de Alejandro Moreno

Es importante recordar que Ordaz Coppel finalizó su mandato como gobernador de Sinaloa este domingo 31 de octubre, luego que Ruben Rocha Moya de Morena, rindiera protesta como nuevo gobernador de la entidad ante el pleno del Congreso local y representantes del gobierno federal.

Sin embargo esto no podrá ser posible, pues tal como lo anunció Alejandro Moreno, en su cuenta de Twitter, el permiso no le fue otorgado a Ordaz.

AMLO invitó a Quirino Ordaz del PRI a ser embajador

El presidente invito a Ordaz a sumarse a su equipo de trabajo

En días pasados el presidente AMLO, invitó a Quirino a sumarse al gobierno federal luego que este terminara su mandato en Sinaloa. AMLO propuso a Ordaz Coppel como embajador en España, sumándose al equipo de trabajo.

En aquella ocasión el presidente indicó: “Queremos que Quirino Ordaz sea Embajador de México en España” aunque también reconoció que sus opositores se enojaron por esta propuesta, aunque él recalcó que no le está pidiendo al Ex gobernador que abandone a su partido, sino que represente a su país.

“No sé por qué, porque no va a representar a un partido, no va a renunciar él a su militancia“, cuestionó y continuó “no le estamos pidiendo como condición el que renuncie a sus libertades. Eso es inmoral, es indigno, cada quien puede tener su manera de pensar, su militancia, sus creencias. Y la representación de México en el extranjero no tiene que ver con partidos, es una representación del Estado mexicano”.

Pese a que Quirino no podrá sumarse como embajador de México en España, el presidente AMLO indicó que seguirá invitando a otros gobernadores y funcionarios que “hayan hecho un buen trabajo”.

¿Quién gobierna el estado de Sinaloa?

Ordaz es l ex gobernador de Sinaloa

Actualmente el gobernador de Sinaloa es Ruben Rocha Moya, un académico, escritor y político mexicano de izquierda, militante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) quien rindió protesta el domingo 31 de octubre.

Antes de Rocha se encontraba como gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, político y empresario mexicano miembro del PRI, cuyo partido le negó el permiso para convertirse en embajador de México en España.

