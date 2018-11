PRD no desaparecerá, Cuevas

“El PRD se mantiene, no cambia de nombre, ni logotipo, ni lema, solo se cambia la estructura” Informó El diputado del mismo partido, Alejandro Cuevas.

El pasado 17 y 18 de noviembre en la CDMX se realizó el congreso nacional del PRD, en el cual se llegaron a acuerdos importantes para el partido, donde se reformo el estatuto del Partido de la Revolución Democrática, pasando de 350 artículos a 146, informo el funcionario, “Se cambió la forma de organización del partido, desaparecieron instancias, se sumaron otras, se formó una dirección nacional provisional de 5 personas, que estarán al frente nacional y estatal de manera honoraria, hasta la realización de las elecciones de dirigentes el próximo mes 28 de abril en elección interna, se realizara en todos los sindicatos del PRD en el país, y la organizara el Institucional Electoral (INE)”comento.

Diputado Alejandro Cuevas

Hay 10 estados donde el partido nombrara delegados potenciales, pues por el porcentaje interno no pueden decidir ellos, pues se redujo el porcentaje de votación, antes era el 5 por ciento, hoy es el 3 por ciento, y no lo alcanzaron, en Yucatán se obtuvo el 4.5 en la votación, por lo que no entramos en ese estatuto, lo que da la apertura a la perspectiva de los que aspiran a la directiva, menciono.

“Así se mantiene intocable el derecho de democracia en el estado, cosa que no pasa en otros 10 estados donde si les van a mandar delegado por la comisión nacional, que se va a elegir a partir del 10 de diciembre direcciones provisionales”.

Cuevas comento que con esto se espera que se acaben los conflictos, “yo me mantengo en la poción de seguir construyendo y trabajando con el PRD, pero creo que el problema de los pleitos nunca va a terminar, pues somos gente que estamos acostumbrados a decir las cosas, no quedarnos callados, a luchar por lo que queremos, en el PRD hay revolucionarios, como lo fue Sambrano, hay priistas como Adres Manuel o Cuauctemos Cárdenas que vinieron del PRI y en su momento se unieron, los que formamos el partido somos muy aguerridos”.

Reconoció que Bayardo Ojeda Marrufo quiere ser Presidente Estatal del Partido, que es válida la lucha de cada quien solo que hay que tener respeto de ambos lados.

Por ultimo menciono que hay 23 secretarias a nivel nacional y se acabaran, “Ahora solo serán 5 integrantes los que tomaran decisiones de aquí a las elecciones de abril, Adriana Díaz Contreras, Ángel Ávila, Carmen Quiroga, Fernando Vela Usaran, Estefany Santiago, integraran el comité nacional que serán provisional, las decisiones que tomen serán colectivas, junto con el diputado y el representante del electorado” Finalizó.

_Eliza Ongay