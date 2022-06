PRD dejaría 'Va por México' por propuesta desesperada de 'Alito' Moreno

Luego de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hizo una propuesta donde expuso la “necesidad” de que todas las familias mexicanas se armen; el PRD podría dejar la alianza "Va por México".

José de Jesús Zambrano Grijalva, dirigente del PRD, rechazó que su partido político apoye dicha iniciativa de 'Alito' Moreno, de armar a la ciudadanía como medida de combate a la inseguridad.

“De una vez lo digo: No estamos de acuerdo con eso y de ninguna manera vamos a acompañar la propuesta”, puntualizó.

En contexto, fue este 28 de junio cuando Moreno Cárdenas argumentó que se busca legalizar el uso de armas para que los mexicanos “puedan defender su casa, su negocio, sus vidas".

En entrevista para Así las cosas, Zambrano Grijalva dijo que, aunque no quiere adelantar vísperas, el PRD podría dejar la alianza Va por México si Alejandro Moreno insiste con armar a los mexicanos.

Sin embargo, dijo que dicha iniciativa ni siquiera ha sido planteada a la alianza y aclaró que los líderes de los partidos políticos PAN, PRI y PRD se reúnen cada semana.

Jesús Zambrano dijo que incluso desconocía la posibilidad de que se presentara una propuesta de esa magnitud. A su vez, insisitió que no es una iniciativa que el Sol Azteca comparta pues no cree que “vaya a ser la solución a un problema real que se ha agudizado en el país” como lo es la inseguridad.

“No estamos de acuerdo y no vamos a acompañar esta propuesta…Yo no quisiera adelantar vísperas (pero) si ellos insistieran como condición para mantener la alianza que apoyáramos eso, por supuesto que diríamos ‘no, así no podemos continuar’”

PRD acusa que Morena no ha asumido responsabilidad de seguridad

Por otra parte, Zambrano Grijalva acusó que el país se encuentra en medio de una situación de crisis de seguridad pero el gobierno de Morena no ha asumido su responsabilidad.

“¿Cómo vamos a enfrentar esta situación de crisis? pues tiene que ser sobre la base de un cambio de estratégia del gobierno que, irresponsablemente, no ha querido asumirla”

