PES arremete contra TEPJF tras perder su registro: “obedece a intereses oscuros”

Hugo Eric Flores, presidente Nacional del Partido Encuentro Solidario (PES), señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respondió a intereses oscuros dentro del Poder Judicial al quitar el registro a su movimiento y a otros.

Flores dijo que el Tribunal no midió de la misma manera a todos los partidos y lo acusó de pertenecer a una democracia que no imparte justicia, y a un sistema retrógrada que no interpreta la Constitución en beneficio de las garantías y los derechos humanos.

El TEPJF “vulneró, como hace tres años, los derechos constitucionales del ·PES 1,352,544 mexican@s que votaron por nuestra propuesta se quedan sin representación política por la decisión injusta de burócratas de la justicia”, escribió el presidente nacional del PES en Twitter.

Mencionó a Arturo Zaldívar

Flores advirtió que Zaldívar intervino en la desaparición del PES

Flores señaló al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, por su “injerencia ilegal” con la que “no solo violenta los derechos constitucionales del PES, sino que viola la independencia del Tribunal Electoral”.

“México necesita instituciones fuertes, independientes y que busquen el contrapeso entre los poderes públicos, esa es la verdadera esencia de la #Democracia Y NO de lacayos al servicio del poder político en turno. #PESVive”, reprochó en sus redes sociales.

El Partido Encuentro Solidario pierde registro

PES, RSP y FXM perdieron su registro tras la baja participación en las elecciones de junio pasado.

Este 8 de diciembre, el TEPJF confirmó el retiro de registro a Fuerza por México (FXM), PES y Redes Sociales Progresistas (RSP), que no pudieron probar que la ciudadanía no encontró atractiva su oferta política.

En su proyecto, la Magistrada Janine M. Otálora Malassis argumentó que no lograron 2.85% de la votación en las pasadas elecciones del 6 de junio cuando el artículo 41 de la Constitución debe alcanzar 3% de la votación válida emitida, “desestimando las impugnaciones presentadas por este órgano político sin considerar las condiciones adversas por la contingencia de Covid-19”. La Verdad Noticias.

