PAN pide a AMLO no echar a perder Cumbre de América del Norte con "ideas setenteras"

Foto: Especial

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, pide al presidente Andrés Manuel López Obrador no desaproveche su reunión con los presidentes Joe Biden (EE.UU) y Justin Trudeau (Canadá) y que no eche a perder la X Cumbre de Líderes de América del Norte con sus ideas setenteras que generan incertidumbre.



El líder blanquiazul dijo que estas reuniones tienen que ser puentes para abrir espacios que efectivamente beneficien a la población de los tres países.



"Nuestra política exterior está en los niveles más bajos, López Obrador debe corregir su equivocada posición, porque sus ideas setenteras generan incertidumbre y ahuyenta los empleos, abriéndole al país frentes comerciales trilaterales como es el caso de la controversia energética en el TMEC", advierte el panista.



Cortés pide al jefe del Ejecutivo corrija la estrategia de los abrazos y actúe de inmediato contra la expansión, violencia y terror que generan todos los demás grupos delictivos en el país.



El líder del PAN plantea que el desafío más importante de este gobierno es la seguridad y el respeto al Estado de derecho, para que de esta manera se generen empleos, garantizando a las empresas que quieran invertir en México que las reglas establecidas previamente serán cumplidas y que no tendrán problemas con el crimen organizado.



Es por ello, dijo, la importancia de que López Obrador ofrezca a sus contrapartes garantías de una estrategia de seguridad que cumpla con estándares internacionales, donde la cooperación en esta materia es esencial para lograr la detención de los líderes del narcotráfico, principalmente en México y Estados Unidos.



Asimismo, manifiesta el reconocimiento a las Fuerzas Armadas, quienes por segunda ocasión detuvieron a Ovidio Guzmán. "Sin embargo, esperamos que al concluir la visita de Biden, López Obrador no decida liberarlo por segunda ocasión".



Marko Cortés, finalmente, expone que otro compromiso que debe verse por parte de este gobierno es la reducción de la pobreza, de la cual habla mucho, así como de garantizar la inclusión y respeto a los jóvenes y a las mujeres, ya que es el gobierno en el que más se ha incrementado la pobreza y que además asesinan a 11 mujeres al día, concluye el dirigente panista.