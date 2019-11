PAN le regala un "Pinocho" a Durazo por mentiras sobre los sucesos en Culiacán

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Indira Rosales San Román, le entregó un muñeco "Pinocho" a Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras acusarlo de "mentira tras mentira" sobre los hechos en Culiacán.

La legisladora, durante su posicionamiento con motivo de la comparecencia del titular de la SSCP, acusó que hay una situación confusa del incidente que ocurrió en dicho Estado, por lo que pidió:

"pensar dos veces cuando se intente mentir a los mexicanos de esta forma".

Preocupante que el secretario @AlfonsoDurazo desmienta al presidente de la República: no llevó seis meses, ni llevará un año, pacificar al país.



Todo es una mentira de @lopezobrador_. #DejenDeMentir pic.twitter.com/TxqOrpQjFQ — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) 5 de noviembre de 2019

También indicó que en las últimas semanas desafortunadamente han visto mentira tras mentira:

"de que si iban pasando por ahí (en el caso Culiacán), pero después resulta que no iba pasando por ahí, que era un operativo, pero en la estrategia de seguridad no hay operativos, entonces la situación se vuelve muy confusa no nada más para el PAN,sino se vuelve muy confusa para todo México".

El secretario recibió un pinocho por parte de los senadores del PAN

Ante ello, Rosales exigió a Durazo aclarar si avaló la desición de liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, así como si el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estaba enterado del operativo y si se va a corregir esta decisión y aplicar la ley en estos casos.

Cabe mencionar que a través de las redes sociales de los Senadores del PAN se indicó que es preocupante que el secretario de seguridad federal desmienta al presidente de la república: "no llevó seis meses, ni llevará un año, pacificar al país". Asimismo utilizaron el hashtag #DejenDeMentir.

