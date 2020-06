PAN exige a AMLO visitar hospitales colapsados por coronavirus

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador visitar los hospitales colapsados por pacientes diagnosticados con coronavirus, a fin de verificar su funcionamiento.

De acuerdo con el PAN, Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), no cuenta con la formación profesional en la materia para estar al frente de los hospitales, por lo que se atrevieron a realizar dicha solicitud al presidente.

Martha Márquez, senadora de Acción Nacional, lamentó que no se cuente con la homologación de la Ley General de Salud, ni tampoco con las reglas de operación del Insabi, por lo que hizo una solicitud al Ejecutivo federal.

"Que se ponga serio y vaya a los hospitales colapsados en el país que se vea como jefe de Estado y no como un hombre emberrinchado en sus proyectos y que sigue en campaña", cuestionó la senadora por el estado de Guanajuato, desde la videoconferencia.

Los senadores del PAN arremetieron contra el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell.

"El titular del Insabi no debería ser Juan Antonio Ferrer" porque "no ha mostrado acciones concretas a partir de enero y no tiene currículum en materia de salud", precisó.

"Lo desconocemos por su nula experiencia. El Insabi no funciona y eso se señalaría como corrupción, estamos desconociendo los gastos que se hagan a través del Instituto", añadió.

Faltan médicos para hacer frente a la pandemia

Apenas en días pasados, el titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), Alejandro Svarch Pérez, informó que convocarán a 337 médicos con estudios de alta especialidad para atender la pandemia del coronavirus Covid-19 en el país.

En ese entoncs, Svarch Pérez detalló que el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, enviará una carta personal a los más de 300 médicos especialistas para invitarlos a que se incorporen a la atención de los pacientes Covid-19.