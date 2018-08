PAN actúa como si nada tras la peor derrota de su historia

PAN sin fuerza

El Partido Acción Nacional y sus integrantes intentan fingir que no pasó nada tras la histórica derrota que tuvieron el pasado 1 de julio.

“Es una especie de negación psicótica lo que le pasó o le está pasando al PAN”, dijo el senador Roberto Gil Zuarth.

Durante la reciente reunión para la elección de la nueva dirigencia del Partido Acción Nacional, los asistentes no hablaron sobre lo que paso el 1 de julio “no pasó nada” en la reunión parecía que los puntos de ventaja de Andrés Manuel López Obrador fueron un accidente; no se discutió a profundidad sobre el futuro del partido.

Durante la sesión del Consejo Nacional, “no pasó nada”, el planteamiento de la renovación de la dirigencia se hizo como si se hubiera ganado la Presidencia.

El senador Gil mencionó que el grupo en el poder quiere “mantener el control del partido hasta el extremo de asfixiar su vida democrática" y puntualizó que "a la dirigencia actual no le interesa transformar el partido, sólo quieren mantener la presidencia y seguir como estamos; en la peor derrota de nuestra historia.

Principales figuras del PAN quieren seguir como están e ignorar que pasaron por una humillante derrota en lo que va de su historia.

“Creo que debiera de entender y asumir que el PAN no es de ellos, el PAN no es ni siquiera de los panistas, el PAN es un instrumento de los ciudadanos".

Pareciera que los actuales dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) no son conscientes de la realidad y no asumen los errores que se cometieron en las pasadas elecciones en México, el partido no está trabajando en crear una oposición fuerte que esté a la altura de las circunstancias.

Sobre sus aspiraciones a la dirigencia del partido dijo que continúa platicando con liderazgos del partido a nivel nacional.

El sábado pasado, Ricardo Anaya, arribó a la reunión del PAN sin dar declaraciones sobre su pasada derrota.