PAN, PRI, PRD y MC derrotan a Morena y frenan eliminación del fuero

Tras una accidentada sesión de seis horas y media, reclamos, insultos y acusaciones diputados federales se opusieron e impidieron que el fuero fuera eliminado para todos los servidores públicos, incluso el propio presidente de la República Mexicana.

Recordemos que fue el 4 de septiembre, Pablo Gómez perteneciente a la bancada de Morena, planteó la eliminación del fuero, y fue en la Comisión de Puntos Constitucionales que se aprobó el dictamen.

PAN, PRI, PRD y MC derrotan a Morena y frenan eliminación del fuero

Tras someterse a discusión en lo general y tras cuatro horas 469 de los 500 diputados aprobaron el retiro del fuero constitucional.

Sin embargo, fue en la discusión en lo particular, con más de dos horas de duración, cuando los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC mostraron su rechazo a tres de los seis artículos constitucionales que se debatían, de manera que el bloque Morena-PT-PES no logrará los 334 votos requeridos para realizar cambios en la Constitución.

Morena-PT-PES no logrará los 334 votos requeridos para realizar cambios en la Constitución.

Al final, la eliminación del fuero no fue aprobada y por procedimiento legislativo no se podrá someter a votación nuevamente al menos por este mes, de esta manera la promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador no pudo concretarse y no podrá ofrecerla en su discurso de toma de protesta como presidente de México, el 1 de diciembre.

Continuará la discusión en el tema.

Sin embargo, la priista Claudia Pastor presentó una moción y pidió que el dictamen no se sometiera a discusión, sino que se regresara a comisiones. La mayoría fue apabullante y se eliminó. Y así fue como arrancó dicho debate.