Ovidio Guzmán no cuenta con una orden de aprehensión en México

Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, no cuenta con una orden de aprehensión en México, indicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

"No se aseguró el inmueble porque esta persona no tiene en nuestro país, ustedes no lo van a creer, no tiene en nuestro país una orden de aprehensión. Hay una orden de detención con fines exclusivos de extradición, lo que significa que los delitos por los que se le acusa han sido cometidos en otro país y no en México", informó.

La diputada panista Adriana Dávila lanzó una pregunta sobre si se había negociado la detención, luego de que el grupo parlamentario PAN se subió a la tribuna con carteles que contenían una serie de preguntas sobre el operativo de Culiacán.

"¿Quién negoció? No hay absolutamente ninguna negociación, absolutamente. No. Somos un gobierno honesto, transparente y socialmente comprometido, como acaso no lo ha tenido nuestro país y está muy lejos de las políticas del gobierno establecer una negociación con el crimen organizado", dijo.

Ovidio no salió de la casa

Por otra parte, Luis Crecencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reveló que Ovidio nunca salió de la casa en donde fue detenido durante el operativo de las Fuerzas Armadas en Culiacán, Sinaloa.

"Entonces, 18:49 se toma la decisión, se le transmite a la gente que estaba en la operación y en ese momento se retira la fuerza, dejan de estar ahí en el lugar donde estaban posicionados, dejan al presunto delincuente ahí en el punto, nunca es movido de ahí", dijo.

Además, aseguró que la decisión de detener el operativo en dicho estado la tomó el grupo que estaba vigilando a Guzmán.

"Toma la decisión el grupo que estaba de responsable vigilando al blanco", indicó.

