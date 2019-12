Otro escándalo en el Senado, ahora por "expulsión" de Lilly Téllez de Morena

La periodista y senadora Lily Téllez en el "ojo del huracán" de Morena.

Por estar en contra del aborto y a favor de la expulsión de Evo Morales, entre otras cuestiones, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), de Morena ordenó la expulsión de su bancada de la senadora y periodista Lilly Téllez.

En tanto legisladores apoyaron a la ex conductora de televisión y quien llegó a esa curul gracias al “padrinazgo” de su paisano y actual titular de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, quien también es senador con licencia.

Como se sabe Morena instruyó a Ricardo Monreal, coordinador de la bancada, para que en un plazo no mayor de tres días la expulsara de su partido “por no ser protagonista del cambio verdadero y que no comparte ni representa lo establecido por el partido”.

Ante ello, Monreal expresó su solidaridad con su compañera y dejó entrever que no será expulsada, ya que pidió libertad de expresión y manifestación.

@RicardoMonrealA Mi solidaridad con la Sen. @LillyTellez, mujer honorable y congruente; si es su deseo, siempre será parte de@MorenaSenadores.

Lamentamos el requerimiento de la @CNHJ_Morena: debe haber libertad de expresión y manifestación, que cuidaremos e impulsaremos. Actuaremos jurídicamente

Por su parte, Mónica Fernández, presidenta de la Mesa Directiva y compañera de bancada de Lilly Téllez descartó que un “ente externo” (Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena) se involucre en los asuntos parlamentarios.