Osorio Chong se deslinda del caso Odebrecht; "no tengo nada que ver", dice

Osorio Chong se deslinda del caso Odebrecht; "no tenga nada que ver", dice

Luego de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) diera a conocer que autoridades federales investigan al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a su casero, por su probable participación en la trama de corrupción de Odebrecht, el ahora senador de la República aseguró que no tiene nada que ver.

Miguel Ángel Osorio Chong aseveró que nada lo liga a Odebrecht y Pemex, ni a los acuerdos que ambas empresas hayan logrado en su momento en México.

“No van a encontrar ningún elemento porque no tengo nada que ver con ese tema de Odebrecht’’, declaró el ex secretario de gobernación en México.

El reportaje publicado por MCCI señala que la Unidad de Inteligencia Financiera halló pagos por parte de Odebrecht al Grupo Constructor Tulancingo, propiedad de Carlos Aniano Sosa Velasco, dueño de dos residencias que habitó Osorio Chong en Bosques de las Lomas y en Lomas de Chapultepec.

Sin embargo, el priista aseveró que hasta la fecha sigue rentando esa casa, misma que está en su declaración patrimonial y está claro el contrato.

“No conozco a nadie de Odebrecht, nunca nadie me fue a ver de parte de ellos, ni de Pemex ni de nadie para pedirme absolutamente ningún favor; lo niego categóricamente. Nadie es nadie, absolutamente’’, dijo.

Ante esta serie de señalamientos realizados por MCCI, Osorio Chong dijo que le "llama la atención de una organización tan seria que lo haya hecho sin ningún elemento adicional y que los elementos anteriores no pudieron caminar porque no había nada’’.

Puntualizó que él no está en ninguna carpeta, no hay en ninguna relación, "ya dicho por la autoridad, no estoy en ninguna investigación".