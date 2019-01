Osorio Chong sale a defender a Peña Nieto en el tema del software en gasolineras

Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, hizo revelaciones respecto a que el gobierno pasado conoció acerca del software que utilizan los empresarios con el fin de falsear sus ventas y en consecuencia según Osorio Chong, se actuó, señalando que por tal motivo el gobierno actual no tiene pretexto alguno para no aplicar la justicia al sector privado y funcionarios que se encuentren involucrados.

En conferencia, en el marco de la Segunda Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PRI, Osorio Chong hizo referencia a la investigación de MILENIO, en la que señala que hay empresarios que usan el software “rastrillo” con el fin de maquillar sus compras y reportarlas así al SAT.

De tal manera que el ex secretario de gobierno, señaló que en el pasado sexenio se actuó contra los empresarios, incluso dijo hubieron cadenas delictivas bien estructuradas, las cuales fueron detenidas y procesadas.

“Había una mesa en la que estaban diferentes instancias como la Secretaría de Hacienda, el SAT, pero estaban ahí también la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, el CISEN, y están documentadas estas reuniones, en las que ahí por supuesto, y gracias a esas investigaciones, se pudo detener a algunos empresarios que no compraban combustible y reportaban ventas de combustible”.

Indicó que derivado de las actuaciones del gobierno de Peña Nieto, ahora hay varios detenidos, indicando no solo se trataba de personas en solitario sino "fue toda una cadena delictiva, grupos de la delincuencia que fueron detenidos".

Osorio Chong, fue poco más específico indicando que de los detenidos y desmantelados fueron un grupo de Tamaulipas, del Bajío y del Golfo.

“Ahí está documentado, por supuesto que sí sabíamos de estos empresarios y se tuvo que hacer todo un proceso. Y si ahora tienen ellos otros datos, tienen que hacer todo un proceso para su detención”. Así mismo, Miguel Ángel Osorio Chong dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha llegado a descubrir este tipo de ilícitos.