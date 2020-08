Osorio Chong asegura que va por la legalización de la mariguana en México

Miguel ÁngelOsorio Chong irá por la despenalización y legalización de la marihuana

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado asegura que desde su trinchera actual en el Poder Legislativo está comprometido a impulsar la legalización y la despenalización de la mariguana en México, esto sin un discurso de doble moral puntualizó el ex secretario de Gobernación.

Osorio Chong indicó que fue incluso en el año 2015 mientras era secretario de Gobernación, cuando se envió al Senado una iniciativa con respecto a la despenalización y legalización de la mariguana, sin embargo en ese momento los legisladores redujeron el tema solo discutir la legalización de la mariguana medicinal dejando de la lado la no recreativa, indicó Miguel Ángel durante una participación en la serie Pan y Circo de Diego Luna.

“Hoy yo soy Legislativo y quiero decir que seré uno de los impulsores de la regulación de la mariguana”.

Osorio Chong aprovechará su posición política para impulsar la legalización en el uso recreativo de la mariguana

Además de lo anterior dijo, que para ser posible esto antes deberá darse un paso de gran importancia el cual es la prevención, indicando que de parte suya en este aspecto, no habrá doble moral.

“yo voy a ser de los que aboguemos por legalizarla hasta la comercialización”.

Osorio Chong añadió que además de legalizar y darle gran aliento a regular la despenalización permitiría liberar a ese número de personas, que para mí son víctimas, tantas mujeres, la mayoría mujeres, que pudieran estar en libertad y pudiera estarse recuperando el tejido social que se ve lastimado porque están ellas presas dijo el senador.

En la plática sostenida entre Miguel Ángel Osorio Chong y Diego Luna también estuvo presente el ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Miguel Ángel Osorio Chong indicó que la legalización de la marihuana no se debe limitar a lo medicinal sino también en lo recreativo para no generar incentivos maliciosos para los cárteles de la droga.

El ex secretario de Gobernación asegura que deberá haber prevención antes de legalización

“Si no haces bien las cosas, puedes hacer que un cártel sea el nuevo dominante de la industria de la mariguana. El proceso hay que cuidarlo”, dijo.

Uno de los datos que dio Osorio Chong fue que en la actualidad en las cárceles federales, un 60% de los que se encuentran ahí, están por un tema de drogas y de estos un 60%, mientras que el 40 % son hombres.