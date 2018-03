Ordena Tribunal dar Financiamiento a chiquillada

Por mandato de la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz, el Iepac tendrá que entregar un millón 477 mil pesos para a cada uno de los partidos políticos PT, MC y PES como parte de las prerrogativas para gastos de campaña.

Los partidos políticos, considerados de la chiquillada y que en el estado no gozan de presupuesto para gastos ordinarios , se habían quejado ante las autoridades electorales y aportado sus alegatos en el expediente SX-JRC-39/2018 y su acumulado.

Durante sesión de Consejo el Iepac, admitió la resolución la cual fue calificada sin precedentes en el estado así como se signó el acuerdo de cumplir con el mandato que ordena entregar las partidas presupuestales al Partido del Trabajo, Partido Movimiento Ciudadano y Partido Encuentro y que en conjunto rondaría los 4.5 millones de pesos.

Siendo que no existían partidos políticos de nueva creación y que la legislación local no contempla otorgar ningún tipo de financiamiento público a los partidos políticos nacionales que no hubieren alcanzado el tres por ciento de la votación, no se consideró dentro del presupuestó del IEPAC Yucatán para el ejercicio fiscal del año 2018 el recurso financiero ordenado, por lo que el órgano electoral deberá solicitar al poder ejecutivo una ampliación de presupuesto.